Автобус Луганск-Москва: быстрые и комфортабельные пассажирские перевозки.

Kaplari Tour обеспечивает быстрый трансфер из Луганска в Москву без лишнего дискомфорта. Водители поддерживают оптимальный и безопасный скоростной режим на протяжении всего маршрута, исключая задержки. В то же время мы не исключаем незначительные отклонения от графика, связанные с не зависящими от компании факторами:

Задержки при прохождении таможенного контроля.

Погодные факторы — сильный ливень, снегопад, гололед и иные явления, способные повлиять на скорость движения или возможность его продолжения.

Ремонт автомобильных путей на маршруте следования автобуса.

Иные форс-мажорные обстоятельства.

Об изменении графика движения и времени прибытия к конечной остановке вы будете дополнительно уведомлены, если в этом возникнет необходимость.

На протяжении всего маршрута следования личные вещи пассажиров, расположенные в багажном отделении автобуса находятся под надежной защитой. Ответственность за их сохранность мы полностью берем на себя. Вам остается наслаждаться поездкой, комфортно расположившись на своем посадочном месте.

Почему с Kaplari Tour лучше?

Автобус Луганск-Москва от нашей компании — это быстрая поездка с высоким комфортом и безопасностью. Вам достаточно купить билет и своевременно прибыть на посадку по указанному адресу. Обращаясь к нам, вы получаете:

Новые, технически исправные автобусы повышенной комфортности, которые регулярно проходят техосмотр.

Минимальные цены на билеты . Вам больше не придется переплачивать в 2-3 раза за поездку.

. Вам больше не придется переплачивать в 2-3 раза за поездку. Имеется система дополнительных скидок, например, при покупке от трех билетов на один рейс.

Оптимальный маршрут и приемлемая скорость движения сокращает время в пути, освобождая его для других дел.

Только опытные водители, стаж управления автобусами у которых от 10 лет, что обеспечивает безопасность пассажиров.

Индивидуальный подход к клиентам — мы учитываем пожелания клиентов если это не противоречит правилам компании.

Высокий уровень сервиса. Пассажирам доступен холодильник, кондиционер, монитор и иные сервисы для комфорта.

Теперь поездки перестанут быть испытанием и стрессом, поскольку обеспечивается максимальный уровень комфорта для каждого пассажира. Купить билеты и оплатить их онлайн вы можете на нашем сайте, после чего вам останется вовремя прибыть на посадку. Выбирайте профессионалов и будьте уверены в комфорте и безопасности вашей поездки на автобусе из Луганска в Москву с компанией Kaplari Tour.