СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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Наши рейсы по маршруту автобуса Луганск - Москва
Автобус Луганск – Москва с компанией Kaplari Tour — это комфортабельный транспорт и приятная поездка на всем протяжении пути. Обладая собственным автобусным парком, состоящим из машин европейского производства, мы гарантируем быструю и безопасную поездку с максимальным комфортом. Пассажирские перевозки из Луганска в Москву — это основная сфера нашей деятельности. Мы обращаем внимание на каждую мелочь и всегда прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов, чтобы ваша поездка прошла только с положительными эмоциями. С компанией Kaplari Tour вам больше не придется:
- ● Тратить собственное время на продолжительный поиск билетов.
- ● Выстраивать сложные маршруты с несколькими пересадками.
- ● Переплачивать за билеты из-за неоптимальных маршрутов или пересадок.
Выстроенная специалистами логистика позволяет быстро преодолевать весь маршрут, оказываясь в точке назначения в установленное время. Удобное расписание рейсов можно посмотреть на сайте, для чего достаточно указать пункты отправления и назначения, выставив необходимую дату.
4000 ₽Отправление в 12:10
|ОТПРАВЛЕНИЕ
|ОСТАНОВКИ
|ЦЕНА
|12:30
|Стаханов АВ
|4000 РУБ
|12:55
|Брянка АС
|4000 РУБ
|13:30
|АС Перевальск (Алчевск)
|4000 РУБ
|14:30
|Луганск Ж/Д вокзал (эстакада, 1-й перрон)
|4000 РУБ
|15:00
|Луганск АВ 2 перрон
|4000 РУБ
|15:30
|Молодогвардейск
|4000 РУБ
|15:45
|Краснодон «Крислалл»
|4000 РУБ
|Прибытие в 07:00
|Москва (АС Новоясеневская)
|4000 РУБ
4000 ₽Отправление в 20:00
4000 ₽Отправление в 15:30
|ОТПРАВЛЕНИЕ
|ОСТАНОВКИ
|ЦЕНА
|16:00
|Стаханов АВ
|4000 РУБ
|16:10
|Брянка АС
|4000 РУБ
|17:00
|АС Перевальск (Алчевск)
|4000 РУБ
|18:00
|Луганск Ж/Д вокзал (эстакада, 1-й перрон)
|4000 РУБ
|18:30
|Луганск АВ 2 перрон
|4000 РУБ
|19:00
|Молодогвардейск
|4000 РУБ
|19:15
|Краснодон «Крислалл»
|4000 РУБ
|Прибытие в 10:00
|Москва (АС Новоясеневская)
|4000 РУБ
4000 ₽Отправление в 17:40
ПОЧЕМУ МЫ
Комфортабельные автобусы
Низкие цены и скидки
Быстрые маршруты и скорость движения
Водители со стажем от 10 лет
Рейсы в разные направления
Индивидуальный подход к клиентам
Безопасные перевозки
Высокий уровень сервиса
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Компания “Kaplari Tour” имеет собственный парк европейских автобусов для перевозок людей на длительные расстояния. Наши машины оснащены всем самым необходимым для междугородних путешествий и организации поездок по городу. Аренда автобуса позволит сэкономить денежные средства и вместить большое количество пассажиров. Просторный и комфортный салон оснащен по последнему слову техники. Вы всегда сможете воспользоваться в поездке кондиционером, холодильником или монитором.
ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТАМ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- За соблюдение паспортных, таможенных, эмиграционных и визовых правил пассажир отвечает самостоятельно. Экипаж автобуса двигается четко по расписанию, если пассажир по какой-то причине задержан на таможенном контроле, транспорт имеет полное право продолжить движение по маршруту без пассажира, не возмещая стоимость проезда.
- Согласно правилам организации пассажирских перевозок, имеем право не пустить пассажира в автобус, если он:
- Пьян;
- Не здоров, тем самым несет опасность для остальных пассажиров;
- Не соблюдает правил поведения, что является угрозой для окружающих.
- Запрещается проносить на рейс, вещества и предметы способные нанести вред пассажирам, транспортному средству и являющиеся опасными для жизни человека.
- За сохранность денег, бумаг, паспортов, сумок, бижутерии и прочих ценных вещей, которые пассажир проносит в салон автобуса, мы не несем никакой ответственности. Отвечаем только за вещи, оставленные в багажном отделении.
- Перевозчик всегда оповещает пассажиров о возможных временных задержках, которые происходят по независимым от него причинам (длительное ожидание на таможне, ремонт дороги по маршруту следования, погодные условия и т.д.).
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
- Строгое следование расписанию движения. Своевременная подача транспорта для посадки пассажиров.
- Перевозка пассажиров и их багажа в целости и сохранности по выбранному маршруту.
- Предоставление качественного сервиса по организации автобусных перевозок и обеспечению безопасности для каждого пассажира.
- Соблюдение правил дорожного движения и технической эксплуатации автобуса.
- Контроль за надлежащим техническим и санитарным состоянием транспорта.
- Высадка и посадка пассажиров в отведенных для этого местах, только после полной остановки транспорта.
- Соблюдение правил таможенного, пограничного и государственного контроля.
- Предоставление пассажирам полной и достоверной информации об оказываемых услугах автобусных перевозок.
ПАССАЖИР АВТОБУСА ИМЕЕТ ПРАВО
- На качественную, спокойную и безопасную поездку.
- Провезти 1 чемодан в багажном отделении транспорта.
- Допустимый лимит по перевозке сигарет (200 шт.), пиво (5 литров). Только для лиц, старше 18 лет.
- Воспользоваться скидкой на автобусные перевозки, только при предъявлении документа на пользование льгот.
- Получить всю необходимую информацию об услугах автобусных перевозок от перевозчика.
ПАССАЖИРУ АВТОБУСА ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- Совершать посадку в автобус без оплаты проезда или требовать использование льгот, не имея свидетельства, подтверждающего их наличие.
- Делать исправления в документах на проезд или передавать их другим пассажирам.
- Отвлекать водителя от управления транспортом во время движения.
- Передвигаться по салону транспортного средства в процессе его движения или стоять в проходе.
- Мешать закрытию дверей автобуса.
- Размещать свой багаж в неположенных для этого местах, мешая свободному передвижению других пассажиров по салону.
- Занимать не свое посадочное место ручной кладью или другим багажом.
- Осуществлять перевозку ядовитых, легковоспламеняющихся, огнеопасных веществ, способных нанести серьезный ущерб жизни человека, а также огнестрельное оружие.
- Использование аварийного оборудования без необходимости.
- Курить и распивать спиртные напитки на борту транспорта, а также нарушать общественный порядок.
ХОТИТЕ ПЕРЕДАТЬ ПОСЫЛКУ?ПЕРЕДАДИМ ИЗ РУК В РУКИ БЫСТРО И НЕДОРОГО.
Автобус Луганск-Москва: быстрые и комфортабельные пассажирские перевозки.
Kaplari Tour обеспечивает быстрый трансфер из Луганска в Москву без лишнего дискомфорта. Водители поддерживают оптимальный и безопасный скоростной режим на протяжении всего маршрута, исключая задержки. В то же время мы не исключаем незначительные отклонения от графика, связанные с не зависящими от компании факторами:
- Задержки при прохождении таможенного контроля.
- Погодные факторы — сильный ливень, снегопад, гололед и иные явления, способные повлиять на скорость движения или возможность его продолжения.
- Ремонт автомобильных путей на маршруте следования автобуса.
- Иные форс-мажорные обстоятельства.
Об изменении графика движения и времени прибытия к конечной остановке вы будете дополнительно уведомлены, если в этом возникнет необходимость.
На протяжении всего маршрута следования личные вещи пассажиров, расположенные в багажном отделении автобуса находятся под надежной защитой. Ответственность за их сохранность мы полностью берем на себя. Вам остается наслаждаться поездкой, комфортно расположившись на своем посадочном месте.
Почему с Kaplari Tour лучше?
Автобус Луганск-Москва от нашей компании — это быстрая поездка с высоким комфортом и безопасностью. Вам достаточно купить билет и своевременно прибыть на посадку по указанному адресу. Обращаясь к нам, вы получаете:
- Новые, технически исправные автобусы повышенной комфортности, которые регулярно проходят техосмотр.
- Минимальные цены на билеты. Вам больше не придется переплачивать в 2-3 раза за поездку.
- Имеется система дополнительных скидок, например, при покупке от трех билетов на один рейс.
- Оптимальный маршрут и приемлемая скорость движения сокращает время в пути, освобождая его для других дел.
- Только опытные водители, стаж управления автобусами у которых от 10 лет, что обеспечивает безопасность пассажиров.
- Индивидуальный подход к клиентам — мы учитываем пожелания клиентов если это не противоречит правилам компании.
- Высокий уровень сервиса. Пассажирам доступен холодильник, кондиционер, монитор и иные сервисы для комфорта.
Теперь поездки перестанут быть испытанием и стрессом, поскольку обеспечивается максимальный уровень комфорта для каждого пассажира. Купить билеты и оплатить их онлайн вы можете на нашем сайте, после чего вам останется вовремя прибыть на посадку. Выбирайте профессионалов и будьте уверены в комфорте и безопасности вашей поездки на автобусе из Луганска в Москву с компанией Kaplari Tour.